Frau wurde im Badezimmer gefunden Polizei und Feuerwehr alarmiert: "Erreiche meine Nachbarin nicht mehr" Ebenthal - Gestern Abend, gegen 18.45 Uhr, zeigte ein 69-jähriger Mann der Polizei Ebenthal an, dass er sich um seine unmittelbare Nachbarin (68) Sorgen mache, da er sie seit rund drei Stunden nicht erreichen kann. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (74 Wörter) © 5min.at

Als die Polizei nachsah, wurde die FF Zell/Gurnitz zur Wohnungsöffnung angefordert, welche über ein Kellerfenster in die Wohnung gelangte. Die Frau konnte im Badezimmer im 1. Stock, mit dem Rücken am Boden liegend aufgefunden werden, sie war nicht ansprechbar. Nach Erstversorgung durch den First Responder sowie den angeforderten Notarzt wurde sie mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Ein Angehöriger wurde verständigt. Durch die Wohnungsöffnung ist kein Schaden entstanden.