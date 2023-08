Erste Hilfe ohne Erfolg

Tragischer Tod: Mann schrie kurz vorm Ertrinken laut um Hilfe

Feldbach - Ein Einsatz von Rettung, Feuerwehr und Polizei sorgte am gestrigen Montag, 23. Jänner 2023, für Aufsehen in Feldbach. Ein Mann (76) war offenbar in die Raab gestürzt und schrie um Hilfe. Ersthelfer reagierten sofort – leider ohne Erfolg. Der Mann starb noch an Ort und Stelle.