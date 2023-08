LKW-Unfall auf der A10: Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Krisenstabssitzung

Hochwasser-Rückgang er­wartet: Lage ent­spannt sich langsam

Kärnten - Auch am heutigen Sonntagmorgen kam der Landeskrisenstab zusammen. Eine Erfolgsmeldung stand gleich zu Beginn am Programm: Der nächtliche Regen lag laut Meteorologen leicht unter den erwarteten Mengen. Am Nachmittag werde es zwar punktuell noch ...