Statistik In der Steiermark gibt es die größte "Geister­fahrer­dichte" Steiermark - 90 Geisterfahrer werden im Jahr 2022 im Hitradio Ö3 gemeldet – das ist gegenüber 2021 ein geringer Anstieg von 2 Meldungen oder 0,5 Prozent. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (94 Wörter) SYMBOLFOTO © Montage: KK/Asfinag-Presse

2022 gibt es bei Geisterfahrerunfällen keinen Toten. Insgesamt ereignen sich 7 Unfälle, an denen Geisterfahrer beteiligt sind, davon fünf mit Personenschaden.

Deutlich weniger Geisterfahrer als im Vorjahr

Im Bundesländerranking liegt Niederösterreich deutlich vor der Steiermark und Kärnten. Deutlich weniger Geisterfahrer als im Vorjahr 2021 gibt es in Oberösterreich und der Steiermark, auch in Salzburg, Vorarlberg und Wien sinken die Zahlen.

Größte “Geisterfahrerdichte”

In Relation zur Gesamtlänge sind auf der Murtal-Schnellstraße (S36) in der Steiermark die meisten Falschfahrer unterwegs. Hier gibt es also 2022 die größte „Geisterfahrerdichte“.