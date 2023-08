Mitarbeiter der KELAG arbeiten auf Hochtouren 5000 Haushalte ohne Strom: "Es kommen immer mehr Störungen dazu" Kärnten - Der Schneefall hört nicht auf und auch die Störungsmeldungen bei der KELAG werden immer mehr. Derzeit haben über 5000 Kärntner Haushalte keinen Strom. Die Mitarbeiter von Kärnten Netz arbeiten auf Hochtouren, um die Probleme zu beheben. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (70 Wörter) © KK/Sobe

In Kärnten sind derzeit über 5000 Haushalte ohne Stromversorgung. “Betroffen sind vor allem der Bezirk Spittal, Feldkirchen und Villach, aber auch in den anderen Bezirken kommen immer wieder neue Störungen dazu”, erklärt Robert Schmaranz von Kärnten Netz. “Heute Nacht hatte sich die Lage eigentlich stabilisiert, seit einer Stunde häufen sich die Störungsmeldungen jedoch wieder. Alle verfügbaren Kräfte arbeiten an der Behebung des Problems”.