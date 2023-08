173 Lehrberufe in Kärnten

Über 100 Aussteller: Die größte Lehrlings­messe findet in Kärnten statt

Klagenfurt - Österreichs größte Lehrlingsmesse findet in Kärnten statt – und das zum insgesamt fünften Mal und nach zwei pandemiebedingten virtuellen Jahren endlich wieder in Präsenz. Vom 2. bis 4. Februar werden sich am Gelände der Kärntner Messen in Klagenfurt rund 100 Aussteller auf über 8.000 Quadratmeter präsentieren.

von Alina Gursch 2 Minuten Lesezeit (288 Wörter)