26. Jänner Es kommt zu Öffi-Anhaltungen durch die Demo gegen Frauenmorde Graz - Seit dem 27. Jänner 2022 gibt es jeden letzten Donnerstag im Monat die Femizid Demos in Graz. Da werden dann auch jedes Mal die Straßenbahnverbindungen für einige Momente stillgelegt. Am 26. Jänner 2023 ist es wieder soweit. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (73 Wörter) SYMBOLFOTO © Holding Graz/Watzinger

Der Beginn ist jeweils um 17.30 Uhr am Griesplatz. Da sich die Demonstration auch durch die Stadt bewegt, kommt es kurzfristig zu Anhaltungen des öffentlichen und Individualverkehrs. Graz Holding berichtet über einige Änderungen im Fahrplan aufgrund der Demo. Ab 18.00 Uhr bewegt sich der Versammlungszug auf der Strecke Griesgasse zum Südtiroler Platz, weiter zur Annenstraße bis zu, Roseggerhaus und weiter in die Volksgartenstraße und trifft um ungefähr 18.40 Uhr am Lendplatz ein.