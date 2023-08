Gratulation!

Wow: Villacher Athlet holt Medaille bei Masters-EM in Portugal

Villach/Portugal - Am 22. Jänner fanden in Madeira/Portugal die Marathon European Masters Championships statt. Mit dabei der 58-jährige Angelo Quaglia vom Leichtathletik Club Villach, der Österreich in der Klasse M55 vertrat.

von Redaktion 1 Minute Lesezeit (62 Wörter)