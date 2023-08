Am 24. Jänner Tag der Elementar­pädagogik: "Kollegen stehen täglich unter enormen Druck" Kärnten - Zum Tag der Elementarbildung am 24. Jänner 2023 werden in Kärnten heuer die Fachkräfte in den Fokus gerückt. Bei der Onlineveranstaltung „Interaktion Elementar Kärnten“, einer Kooperation der Pädagogischen Hochschule (PHK), der Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) und der Berufsgruppe der elementaren Bildungseinrichtungen Kärntens (BEBEK) wurde am vergangenen Samstag mit rund 100 Vertreter aus Wissenschaft, Politik, Verwaltung und Praxis zum Thema „Elementarpädagogische Professionalität zwischen Qualität und Notbetrieb“ diskutiert. von Redaktion 5 Minuten Lesezeit (612 Wörter) Professorinnen für Elementarpädagogik an der PHK: Sabine Strauß, Elisabeth Nuart, BAfEP-Schulleiterin: Barbara Graber, Rektor der PHK: Sven Fisler © PHK/lau

Eine Umfrage der Pädagogischen Hochschule Kärnten zeigt, dass hier auch vorhandene Personalreserven brach liegen. Zu wenig Fachkräfte, zu hohe Belastung und schlechte Bezahlung führen dazu, dass immer mehr ausgebildete Elementarpädagogen dem Kindergarten und den Kindertagesstätten fernbleiben. Über 40 Prozent der befragten ausgestiegenen Fachkräfte könnten sich bei einer Verbesserung der Rahmenbedingungen einen Wiedereinstieg vorstellen.

“Kollegen stehen unter enormen Druck”

„Unsere Kolleginnen stehen täglich unter einem enormen Druck. Es gilt den individuellen Bedürfnissen der Kinder, den Erwartungen der Eltern und den Vorgaben der Erhalterinnen gerecht zu werden und das ohne ausreichende Unterstützung (sprich Vertretungspersonal, speziellen Fort- und Weiterbildungen, von Trägerinnen bezahlte Supervision…)“, so Stephanie Unterwandling stellvertretend für den Vorstand der Berufsgruppe elementarer Bildungseinrichtungen in Kärnten. Die Berufsgruppe wünscht sich für die Kolleginnen im Feld neben der dringenden Verbesserung der Rahmenbedingungen auch ein Umdenken in den Köpfen der Erhalter. „Professionelle Arbeit zu leisten, macht zufrieden und generiert Sinn – dafür werden zum einen ein entsprechendes Arbeitsumfeld und zum anderen entsprechende Aus- und Weiterbildung benötigt“, betont Elisabeth Nuart, Professorin für Elementarpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Kärnten.

Die Pädagogische Hochschule Kärnten arbeitet gemeinsam mit der BAfEP

Die Pädagogische Hochschule Kärnten setzt sich deswegen gemeinsam mit der BAfEP (Bildungsanstalt für Elementarpädagogik) für eine qualitativ hochwertige Aus- und Weiterbildung ein. „Wichtig ist uns hier am gemeinsamen Standort durch Kooperation und Austausch die Professionalisierung der Elementarpädagogik maßgeblich mitzugestalten. Dazu zählt für uns auch der Ausbau tertiärer Studien und Weiterbildungen, die gleichzeitig mit einem Zuwachs an Forschung einhergehen“, führt Sven Fisler, Rektor der Pädagogischen Hochschule Kärnten, aus. Wenn es darum geht, mehr Personalressourcen zu schaffen, stellt sich zunächst die Frage der Ausbildungsmöglichkeiten. Die zunehmende Komplexität des Berufsfeldes und die Diversifizierung des Arbeitsmarktes verlangen nach Flexibilität in Ausbildungsformaten. Dem trägt die BAfEP Kärnten Rechnung, indem sie eine 3-jährige Fachschule für pädagogische Assistenzkräfte, die bewährte 5-jährige Höhere Schule und einen Kolleglehrgang anbietet. Dieser ist für Erwachsene konzipiert und wird seit 2022 in Kooperation mit dem Land Kärnten und dem AMS in dualer Ausbildungsform angeboten. Studierende sind ab dem dritten Semester bereits in einem fixen Arbeitsverhältnis und beenden die Ausbildung dann berufsbegleitend. Barbara Graber, Direktorin der BAfEP Kärnten, hält dazu fest, dass “unterschiedliche Hintergründe und Fähigkeiten von Menschen, die in der frühen Bildung tätig werden wollen, und vielfältige Anforderungen des Berufsfeldes auch flexible Modelle zur Erreichung der Berufsberechtigung, sowie evidenzbasierte Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung brauchen. Mindestens gleich wichtig wären eine professionell begleitete Berufseingangsphase und nachhaltige und glaubwürdige Konzepte zum Erhalt der physischen und psychischen Gesundheit unserer Fachkräfte.“

Leitungskräfte nehmen eine zentrale Rolle ein. Für sie bietet die Pädagogische Hochschule seit dem Studienjahr 2018/19 berufsbegleitendes Bachelorstudium für Elementarpädagogik mit dem Schwerpunkt Leadership an. Sabine Strauß, Studiengangsleitung des Bachelorstudiums, verweist auf die positiven Erfahrungen: “Das große Engagement und die Teilnehmer*innenzahlen bestärken uns darin als tertiäre Bildungseinrichtung, Angebote im Bereich Aus-, Fort- und Weiterbildung für die Elementarpädagogik anzubieten und auszubauen. Die, aktuell im Foyer der Pädagogischen Hochschule Kärnten ausgestellten, wissenschaftlichen Poster zeigen die Forschungsinteressen und -ergebnisse der abgeschlossenen Bachelorarbeiten. Über 50 Absolventinnen haben ihr Studium bereits mit einem Bachelor of Education abgeschlossen und bringen ihre Expertise im Feld ein.” Die Ausstellung der Poster ist im Foyerbereich der Pädagogischen Hochschule Kärnten, Standort Hubertusstraße 1, 9020 Klagenfurt, bis 3.2.2023 werktags, während der Bürozeiten kostenfrei zu besichtigen.