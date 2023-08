Moderne Infrastruktur gegen Abwanderung Zur Belebung des Ortskerns: Baldramsdorf erhält neues Bildungszentrum Baldramsdorf - In der Oberkärntner Gemeinde Baldramsdorf entsteht ein Bildungszentrum mit modernen Klassen, Kinderbetreuung sowie einem Gemeinschaftsraum. Das Projekt über eine Leader-Förderungen unterstützt. Die Förderzusage hat Landesrat Martin Gruber (ÖVP) persönlich an Bürgermeister Friedrich Paulitsch (SPÖ) überreicht. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (174 Wörter) #GOODNews GR Markus Feichter, Bürgermeister Friedrich Paulitsch, LR Martin Gruber, Vizebgm. Richard Steinwender, Christine Sitter und GR Gerhard Freisitzer (von links) © Büro LR Gruber

Kindergarten, Volksschule, Nachmittagsbetreuung und Musikschule unter einem Dach: In der Oberkärntner Gemeinde Baldramsdorf ist das mit dem Bau des neuen Bildungszentrums der Fall. Die Schüler sind bereits in ihre modernen Klassenzimmer gesiedelt, demnächst sind die Kindergartenkinder an der Reihe. „Durch die Schaffung moderner Infrastruktur wurden hier vor allem für Familien wichtige Maßnahmen umgesetzt, das ist ein wesentlicher Beitrag, um damit der Abwanderung in ländlichen Regionen entgegenzusteuern“, sagt Orts- und Regionalentwicklungsreferent Landesrat Martin Gruber.

Ein Projekt für regionale Verbundenheit

Nicht nur das Bildungsangebot der Gemeinde läuft hier in einem Gebäude zusammen, es wurde auch ein Gemeinschaftsraum eingerichtet, der für diverse Veranstaltungen oder als „Zufluchtsort“ in Krisensituationen genutzt werden kann. „Die Verschmelzung all dieser Angebote fördert die regionale Verbundenheit und trägt gleichzeitig zur Belebung des Ortskerns bei“, so Gruber. Die Gesamtkosten belaufen sich auf mehrere Millionen Euro. Ein Teil des Projektes wird unter anderem über eine Leader-Förderung finanziert. Die Förderzusage hat Landesrat Gruber dem Baldramsdorfer Bürgermeister Friedrich Paulitsch persönlich überbracht.