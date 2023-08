Eher Regen Wieviel Schnee erwartet uns heute noch? Kärnten - Heute Nacht hat es etwas weniger geschneit und auch in den nächsten Tagen sollte der Schneefall wieder abklingen. Allgemein wird es heute unter 800 Meter Seehöhe eher regnen als schneien. von Nadia Alina Gressl 3 Minuten Lesezeit (409 Wörter) © 5min

Laut GeoSphere Austria bleibt heute, Dienstag, der Himmel über Kärnten bedeckt und am Vormittag schneit es noch recht verbreitet, meist ist der Schneefall aber nur mehr leicht. Die Schneefallgrenze steigt allmählich gegen 800 Meter an. Ein paar Zentimeter können vor allem noch in den südlichen Landesteilen und im Bereich der Pack zusammenkommen. Am Nachmittag gibt es dann immer öfters Niederschlagspausen. Gegen Abend gibt es nur mehr im Bereich der Karawanken und in den östlichen Karnischen Alpen leichten Schneefall.

Soviel Schnee gab es gestern in Kärnten

Gestern gab es in der Landeshauptstadt Klagenfurt bis zu 30 Zentimeter Neuschnee. In Villach schneite es ebenso circa 20 bis 30 Zentimeter vom Himmel. “Über 1.500 Meter bei der Koralm konnten 70 Zentimeter Neuschnee gemessen werden und in Preitenegg waren es 50 Zentimeter”, erklärt der Meteorologe Martin Ortner von der GeoSphere Austria 5 Minuten gegenüber. Am Abend und in die Nacht hin wurde es gestern etwas ruhiger. Am meisten geschneit hat es in der Nacht auf der Pack. Dort fielen ungefähr 25 Zentimeter Schnee aus den Wolken. In Preitenegg im Lavanttal gab es auch um die 20 bis 25 Zentimeter Neuschnee.

Die ersten Regenschauer

In den weiteren Regionen Kärntens gibt es einige ortsbedingte Unterschiede. Der durchschnittliche Schneefall bemisst sich aber auf fünf bis zehn Zentimeter. Unterhalb von 800 Meter Seehöhe gab es schon die ersten Regenschauer. In Klagenfurt und Villach ist eher mit Regen als mit Schnee zu rechnen. Auf der Koralpe und den Karawanken sind heute noch fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee möglich. Auch auf der Pack hört der Schneefall nicht auf und es wird mit zehn bis 20 Zentimeter Schnee gerechnet. Allgemein gilt jedoch auch heute noch so vorsichtig wie möglich zu fahren und unnötige Wege zu vermeiden.

Wie sieht es in der Nacht auf Mittwoch aus?

In der Nacht auf Mittwoch bleibt es laut Wetterbericht meist noch trüb, aber auch im Karawankenbereich hört der Schneefall allmählich auf. In der zweiten Nachthälfte ist es dann überall schon trocken. In den nördlichen Landesteilen könnten die Wolken zum Morgen hin teils schon aufbrechen. Die Tiefstwerte liegen zwischen -3 bis 0 Grad. Am Mittwoch ziehen die höheren Wolken zwar rasch ab, es kann aber dann Hochnebel mit einer Obergrenze um 1500 Meter vom Unteren Gailtal bis zum Lavanttal recht beständig sein. Überwiegend sonnig präsentiert sich hingegen das Wetter vom Mölltal bis zu den Nockbergen und im Oberen Drau- und Gailtal. Höchstwerte 1 bis 4 Grad.