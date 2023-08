Niederschlag Der Schnee zeigt sich nur auf den Bergen Steiermark - Bei einem Telefonat mit der GeoSpehre Austria haben wir einige interessante Wetterinformationen für euch rausgefunden: In der Steiermark gab es mehr Regen als Schnee. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (104 Wörter) © Anna M.

Im manchen Gebieten lies sich der Schnee jedoch trotzdem blicken. Auf der Koralpe gab es allein über Nacht 20 bis 25 Zentimeter Neuschnee. Insgesamt bildete sich gestern dort ungefähr ein Meter Schnee. Auch weiterhin soll es auf der Koralpe um einiges schneien und auch in Preitenegg kommen ungefähr 25 Zentimeter weiterer Neuschnee.

Niederschlag in Form von Regen

Unterhalb der 600 bis 700 Meter Seehöhe-Grenze fällt der Niederschlag in Form von Regen. Schnee ist in diesen Gebieten eher weniger zu finden. Der Schneefall begrenzt sich größtenteils auf nicht bewohnte Gebiete. In stark bewohnten Ortsgebieten, sowie auch in der Stadt Graz, sind zahlreiche Regentropfen zu sehen.