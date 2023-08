Kärnten hält zusammen Schnee­fälle fordern 670 Feuerwehr­einsätze: "Danke an alle, die im Einsatz sind" Kärnten - Die starken Schneefälle in Kärnten haben bisher 670 Feuerwehreinsätze (Stand: Dienstag, 8 Uhr) ausgelöst. Besonders betroffen sind die Bezirke Völkermarkt und Klagenfurt-Land, Einsätze gab es aber auch in den anderen Bezirken. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (174 Wörter) SYMBOLFOTO

Rund 5.000 Haushalte sind in Kärnten aktuell ohne Strom, die KNG-Kärnten Netz arbeitet intensiv an der Wiederherstellung der Stromversorgung. Schulfrei haben heute, Dienstag, alle Schulen im Bezirk Völkermarkt sowie die Schulen in den Gemeinden Preitenegg und Lavamünd im Bezirk Wolfsberg. Eine Betreuung an den Schulen ist aber gewährleistet. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Katastrophenschutzreferent Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) danken allen im Einsatz stehenden Kräften.

“Danke für euren unermüdlichen Einsatz”

„Kärnten hält zusammen, alle im Einsatz stehenden Kräfte, die Behörden, Firmen, Einrichtungen, Institutionen und die Bevölkerung sind gut aufeinander abgestimmt, um Schutz und Sicherheit der Bevölkerung in Kärnten zu gewährleisten. Danke für euren unermüdlichen Einsatz und kommt alle gesund wieder von euren Einsätzen nachhause“, betont Kaiser. Fellner hebt hervor, dass die aktuellen Einsätze aufgrund der großen und schweren Schneemengen aufwendig und auch mit Gefahren für die Einsatzkräfte verbunden sind. Gemeinsam mit dem Landeshauptmann ruft er daher die Bevölkerung weiterhin zur Vorsicht auf.