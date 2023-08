Im vergangenen Jahr

Betriebliche Pension gekürzt: Drei Milliarden Euro Verlust für Arbeit­nehmer

Kärnten - Drei Milliarden Euro Verlust an Pensionskapital im vergangenen Jahr bei betrieblicher Pensionskassenveranlagung. Das Pensionskassengesetz kennt keine Haftung für Fehler in der Veranlagungspolitik. Goach: „Politik muss Eingreifen, um arbeitenden Menschen ein würdiges Leben in der Pension zu gewährleisten“

