Am Samstag Maroni, Baum­kuchen & Live-Musik: St. Veit lädt zum Winter­markt St. Veit - Am kommenden Samstag, den 28. Januar, eröffnet der Wintermarkt das Marktjahr der Herzogstadt. Von 8 bis 16 Uhr bieten zusätzlich zum traditionellen Bauernmarkt Standler ein ausgewähltes Warensortiment. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (130 Wörter) © gpointstudio

Am St. Veiter Hauptplatz findet am kommenden Samstag der Wintermarkt statt: Er verwöhnt seine Besucher mit wärmenden Speisen und Getränken bei Feuerschalen in gemütlichem Ambiente. Heißgetränke und Marshmallows zum Grillen über einer Feuerstelle gibt es beim „Café Börserl“, dreierlei Nudelgerichte erwartet die

Besucher beim Stand von „Piu Piano“ und Firmlinge der katholische Kirche bereiten „Coffe-to-help“ für karitative Zwecke zu.

Vielfältiges Warenangebot

Maroni, Baumkuchen und Standler mit einem vielfältigen Warenangebot runden den Wintermarkt ab. Musikalisch umrahmen den Wintermarkt Ina und Rudi Lechner als Duo „The Ruins” von 10 bis 12 Uhr. Ihre Musik besticht durch Unplugged-Feeling und zweistimmigen Gesang. Von 14 bis 16 Uhr tritt die Band „Tonband“ auf: Nico Robatsch aus Villach (Gitarre) und Diana Wallner aus Friesach (Gesang) spielen Austropop, Pop, Country und Oldies.