Basisförderung knapp 300.000 Euro

Weiterhin konstant hohe Nachfrage nach Frauen­beratung

Kärnten - In Kärnten stehen flächendeckend in allen Bezirken Frauenberatungsstellen zur Verfügung. „Sie beraten kostenlos, vertraulich und anonym, bieten ambulante Hilfe vor Ort und Unterstützung in belastenden Lebenssituationen und Krisen. Sollten Sie Beratung oder Unterstützung brauchen, bitte zögern Sie nicht, sich an eine Beratungsstelle zu wenden“, so Frauen-Landesrätin Sara Schaar, die heute, Dienstag, in der Regierungssitzung einen Bericht über die Beratungsleistungen der letzten Jahre einbrachte.

von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (306 Wörter)