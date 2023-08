Junger Defensivmann für die Wölfe Neuzugang im Wolfsrudel: Wolfsberger AC holt Abwehrtalent aus Deutschland Wolfsberg - Der RZ Pellets WAC gibt die leihweise Verpflichtung des Innenverteidigers Tim Oermann bekannt. Der 19-jährige kommt bis Saisonende vom deutschen Bundesligisten Bochum ins Lavanttal. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (180 Wörter) Tim Oermann mit Wolfsberger AC Trainer Robin Dutt. © Wolfsberger AC

Tim Oermann spielte seit 2012 in der Jugend der deutschen Bundesliga und schaffte zu Beginn dieser Saison den Sprung in den Profikader des deutschen Bundesligisten Bochum. In der laufenden Saison kam der 1,89m große Defensivmann auf vier Einsätze bei den Profis. Ab sofort verstärkt der junge, deutsche Innenverteidiger auf Leihbasis bis Saisonende die Defensive des Wolfsrudels und wird im Lavanttal mit der Rückennummer 5 auflaufen.

Ein Spieler für hohes Niveau

„Mit Tim haben wir genau den Spieler gefunden, den wir für hinten gesucht haben. Ich bin meinem Ex-Verein Bochum sehr dankbar, dass diese Leihe möglich wurde“, so Trainer Robin Dutt. „Ich bin sehr froh, dass es jetzt so schnell geklappt hat und ich bereits beim Trainingslager zur Mannschaft stoßen kann. Ich versuche einfach möglichst schnell die ganzen Jungs kennenzulernen – der erste Eindruck ist schonmal sehr gut. Ich denke, dass diese Leihe für beide Seiten eine sehr gute Sache ist. Die österreichische Bundesliga hat ein sehr hohes Niveau und bietet eine tolle Entwicklungsplattform für junge Spieler.“, ist sich der junge Deutsche sicher.