Wer siegt? Skiflug-Weltcup in Bad Mitterndorf Mitterndorf - Beim Skiflug-Weltcup werden die Sieger in zwei Wettbewerben ermittelt .Die ÖSV-Athleten Stefan Kraft, Manuel Fettner und ihre Gegner werden sich auf die Weitenjagd am Kulm im steirischen Bad Mitterndorf begeben. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (114 Wörter) SYMBOLFOTO © Oskar Hoeher

Es findet am Samstag, 28. Jänner, und Sonntag, 29. Jänner, statt. Die Verkehrsexperten des ARBÖ erwarten an beiden Tagen zehntausende Besucher auf den Tribünen der Schanze mit der Hillsize von 235 Meter. Auf der Ennstalstraße (B320) zwischen Liezen und Gröbming und der Salzkammergut Straße (B145) zwischen Trautenfels und Bad Mitterndorf sollten sich Autofahrer speziell bei der An- und Abreise auf Staus einstellen. „Wenn das Auto auf dem Weg nach Bad Mitterndorf oder nach Hause „schlapp machen“ sollte, wenden Sie sich vertrauensvoll an den Pannennotruf 1-2-3. Wir haben unser Team in der Obersteiermark verstärkt, um möglichst schnelle und effektive Hilfeleistung zu gewährleisten“, rät ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.