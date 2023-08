Polizei bittet um Hinweise Böse Überraschung für Villacherin: Dieb schlug Auto­scheibe auf Schulparkplatz ein Villach - Eine böse Überraschung erlebte heute Morgen eine Villacherin: Während sie ihr Kind zur Schule brachte, schlug ein Dieb ihre Autoscheibe ein und klaute ihre Handtasche. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (102 Wörter) SYMBOLFOTO © Leser

Eine 39-jährige Villacherin parkte ihren PKW am 24. Jänner 2023 um 7.40 Uhr auf dem Parkplatz einer Volksschule in Villach und brachte ihr Kind in den Unterricht. Die Frau gab an, dass ihr bereits vor dem Verlassen des Fahrzeugs ein Mann aufgefallen war.

Personsbeschreibung: Sie beschrieb den Mann wie folgt: Rund 30 bis 40-jähriger Mann mit dunklen, lockigen Haaren, ca. 180 cm groß, dunkel gekleidet. Der Mann fuhr einen silbernen PKW der Marke BMW, mit ausländischem Kennzeichen.

Hinweise an die Polizei

Als sie zum Auto zurückkam, musste die Frau feststellen, dass die Seitenscheibe ihres PKW eingeschlagen war, und ihre Handtasche, die zuvor am Beifahrersitz lag, gestohlen worden war. Der Mann mit dem silbernen PKW war zu dem Zeitpunkt nicht mehr auffindbar. Hinweise etwaiger Zeugen des Vorfalls sind an die Polizeiinspektion Landskron unter der Telefonnummer 0591332293 zu richten