Insgesamt 57 Ausflugsziele 2,5 Millionen Euro: Land fördert ein weiteres Jahr regionale Ausflugs­ziele Kärnten - Kärnten investiert kräftig in neue touristische Infrastruktur und setzt auf Saisonverlängerung – diese Erfolgsbilanz zur Ausflugsziele-Offensive zog am Dienstag, dem 24. Jänner, Sebastian Schuschnig in der Sitzung der Kärntner Landesregierung. Seit Beginn der Förderoffensive wurden insgesamt 57 Ausflugsziele mit einem Fördervolumen von knapp 1,75 Millionen Euro unterstützt. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (226 Wörter) © guenther/stock.adobe.com

„Rund 4,5 Millionen Euro wurden so in ganz Kärnten in unsere Sehenswürdigkeiten und damit in den Tourismus alleine aus dieser Förderschiene investiert“, berichtet Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Zusätzlich wurden über das Förderprogramm für neue See-Berg-Rad-Infrastruktur 7,9 Millionen an Landesmittel für 66 Projekte in die Regionen gebracht.

Förderoffensive um ein weiteres Jahr verlängert

Insgesamt stehen seit Beginn der Ausflugsziele-Offensive 2,5 Millionen Euro für regionale Ausflugsziele zur Verfügung, das Budget wurde dreimal aufgestockt. Nun wurde die Förderoffensive um ein weiteres Jahr verlängert. „Moderne Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten sind für den Kärntner Tourismus eine wesentliche Säule, um das Land und die Region zu erleben. Wir investieren mit der Förderoffensive deshalb kräftig in die Modernisierung, in die Qualität und in die Wetterfestigkeit, damit Touristiker ihren Gästen auch in der Nebensaison und bei Schlechtwetter ein regionales Erlebnisangebot machen können. Davon profitieren nicht nur der Tourismus und unsere Gäste, sondern auch bei Einheimischen sind sie als Freizeitangebot beliebt“, betont der Landesrat.

Maximal 100.000 Euro je Ausflugsziel

Die Antragsstellung ist rückwirkend mit 1. Jänner 2023 wieder möglich. Bis zu 50 Prozent der Investitionen übernimmt das Land, maximal 100.000 Euro je Ausflugsziel. Unterstützt werden Investitionen in die Qualitätssteigerung, in den Ausbau des Radangebots, in die Barrierefreiheit sowie in Kinder- und Familienangebote und Maßnahmen zur Digitalisierungen.