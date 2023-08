Am 5. März Paukenschlag: Langjährige FPÖ-Politikerin tritt für Team Kärnten bei der Landtagswahl an Klagenfurt - Nach 21 Jahren FPÖ ist Schluss: Gemeinderätin Petra Röttig wird nun für des Team Kärnten bei der Landtagswahl am 5. März auf Platz 8 kandidieren. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (202 Wörter) © Team Kärnten

Petra Röttig war 21 Jahre Mitglied der FPÖ, davon 12 Jahre als Gemeinderätin im Klagenfurter Rathaus für die Freiheitliche Partei tätig. Sie engagiert sich seit Jahren im Kulturbereich und darüber hinaus machte sie sich für den Tierschutz stark. Röttig ist seit 36 Jahren im Staatsdienst tätig und wurde vom Österreichischen Bundespräsidenten mit dem Berufstitel Regierungsrätin ausgezeichnet.

Kandidatin auf Platz 8

Klubobmann Patrick Jonke begrüßt diese starke Persönlichkeit im Team Kärnten und freut sich über eine äußerst engagierte und hilfsbereite Politikerin. „Sie wird unser starkes Team mit über 100 Persönlichkeiten in Klagenfurt bereichern und zudem auf der Wahlkreisliste im Wahlkreis 1 des Team Kärnten für die Landtagswahl am 5. März auf Platz 8 kandidieren“, so Jonke.

Austritt von Siegfried Reichl

„Der Austritt des Siegfried Reichl aus unserem Klub ist für unsere Fraktion kein schwerer Verlust, da sich die Tätigkeit dieses Mandatars vor allem durch Abwesenheit von Klubsitzungen und Ausschusssitzungen auszeichnete“, stellt heute Klubobmann Patrick Jonke kurz und bündig fest. „Er verhielt sich auch im Klagenfurter Gemeinderat sehr wortkarg. Er meldete sich kein einziges Mal zu Wort. Wir wünschen ihm trotzdem alles Gute und viel Erfolg auf seinem weiteren Weg”.