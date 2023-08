Das European Youth Olympic Festival (EYOF) findet nicht nur in Italien, sondern auch in Slowenien und Kärnten statt. So werden die Eishockeyspiele in Spittal an der Drau ausgetragen. Wie bereits berichtet, nehmen zwölf Kärntner Athleten aus sechs unterschiedlichen Sportarten an den Jugend-Winterspielen teil. In Piancavallo jubelte gestern, Montag 23. Jänner, Werner Pietsch junior über Bronze im Snowboard-Parallel-Riesentorlauf. In Spittal an der Drau besuchte Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser die heimischen Nachwuchssportlerinnen Vanessa Picka, Valentina Prosen, Britta Bachler, Eva Kollegger und Emma Mae Lintner beim Eishockey-Match gegen die Slowakei in der Eissportarena.

Kärnten als Ort für internationale Wettkämpfe

„Ich freue mich, dass durch die Teilnahme an dieser internationalen Veranstaltung heimische Sportler die Möglichkeit haben, sich auszutauschen und Neues kennenzulernen“, sagte Kaiser. Dass Kärnten als Austragungsort gewählt wurde, sei ein weiteres positives Zeichen. „In Kärnten, Slowenien und Friaul-Julisch Venetien befinden sich viele Sportstätten, die bereits große Erfahrungen im Veranstalten von internationalen Wettkämpfen und Großveranstaltungen haben“, so der Landeshauptmann, der die Jugendveranstaltung einmal mehr als mögliche gemeinsamen Kandidatur für die Olympischen Winterspiele 2034 sieht.

