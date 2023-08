Schneebruch Gefahr

Nach Schnee-Chaos: Straßen­sperre auf der Miegerer Landes­straße auf­gehoben

Gurnitz - Am Montag, dem 23. Jänner, ging es aufgrund des starken Schneefalls in Kärnten nur so rund: Es kam vermehrt zu Unfällen, Straßen wurden gesperrt und zahlreiche Einsatzkräfte arbeiteten auf Hochdruck. Auch die Miegerer Landesstraße musste gestern Nachmittag gesperrt werden. Mittlerweile konnte die Sperre aufgehoben werden.

