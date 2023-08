Knalleffekt Team Kärnten-Gemeinde­rat Siegfried Reichl wechselt in den FPÖ-Gemeinde­ratsklub Klagenfurt - Einen Knalleffekt präsentierten heute FPÖ-Stadtparteiobmann LAbg. Gernot Darmann, Stadträtin Sandra Wassermann und Klubobmann Andreas Skorianz in einer gemeinsamen Pressekonferenz: Der Klagenfurter Team Kärnten-Gemeinderat Siegfried Reichl wechselt mit sofortiger Wirkung vom Team Kärnten in den FPÖ-Gemeinderatsklub. von Anja Mandler 4 Minuten Lesezeit (544 Wörter) v.l.n.r: FPÖ-Stadtparteiobmann LAbg. Gernot Darmann, Kärntner FPÖ-Chef NAbg. Erwin Angerer, Gemeinderat Siegfried Reichl, Stadträtin Sandra Wassermann, Klubobmann Andreas Skorianz © FPÖ Klagenfurt

Abschließend präsentierte Klubobmann Dr. Andreas Skorianz in der Pressekonferenz noch eine weitere Verstärkung im Freiheitlichen Gemeinderatsklub und begrüßte den ehemaligen TK-Gemeinderat Siegfried Reichl ganz herzlich im Team der FPÖ. „Als Gemeinderat der Stadt Klagenfurt, gab ich heute vor dieser Pressekonferenz bekannt, dass ich aus dem Klub der Gemeinderäte des Team Kärnten mit sofortiger Wirkung austrete, wobei dies keine leichte Entscheidung für mich gewesen ist. Als Fahrschullehrer liegt es mir besonders am Herzen mich weiterhin besonders auf das Thema Straße und Verkehr zu konzentrieren und für die Bürger der Stadt zu arbeiten, aber gemeinsam mit dem Klub der Freiheitlichen etwas für die Zukunft Klagenfurt zu bewegen“, so das neue Mitglied im FPÖ-Gemeinderatsklub Siegfried Reichl.

„Herzlich Willkommen in der FPÖ”

Sehr erfreut über den Wechsel des Klagenfurter Team Kärnten-Gemeinderates Siegfried Reichl zur FPÖ zeigt sich der Kärntner FPÖ-Chef NAbg. Erwin Angerer. „Herzlich Willkommen in der FPÖ. Ich wünsche Gemeinderat Siegfried Reichl Alles Gute. Er wurde gut in unserem Team aufgenommen, das zeigt auch der einstimmige Beschluss durch den FPÖ-Gemeinderatsklub. Wir freuen uns über diesen Zugang und auf die zukünftige Zusammenarbeit zum Wohle der Klagenfurter Bürger“, so Angerer. Der Wechsel zur FPÖ sei auch ein positiver Schritt zur Geschlossenheit der Freiheitlichen in Klagenfurt.

“Dauerstreit der Koalition”

Weitere Punkte standen bei der Pressekonferenz auf der Tagesordnung. Eingangs verwies der Stadtparteiobmann LAbg. Gernot Darmann auf die aktuelle Lage in Klagenfurt und den “Dauerstreit der Koalition”: „Im Klagenfurter Rathaus gibt es in den letzten Monaten nichts als Dauerstreit zwischen Team Kärnten, SPÖ und ÖVP. Das ist ein Dauerstreit, der die Arbeit in der Landeshauptstadt lähmt, dieser Zustand ist untragbar.” Ebenso müsse der Bürgermeister bei den Klagenfurter Stadtwerken einschreiten. „Die Stadtwerke planen nach der Landtagswahl eine massive Erhöhung der Strompreise. Daher fordern wir Bürgermeister Scheider als Eigentümervertreter auf, dafür zu sorgen, dass es diese Strompreiserhöhungen zum Schaden der Bürger und der Wirtschaft nicht geben darf. Die FPÖ ist klar gegen diese geplante Erhöhung. Auch die Stadt als Eigentümerin muss klarstellen, dass eine massive Strompreiserhöhung zum Schaden der Landeshauptstadt wäre“, so Darmann

Starker Schneefall: Danke an Einsatzkräfte

Die Klagenfurter FPÖ-Stadträtin Sandra Wassermann bedankte sich heute eingangs bei allen Magistratsmitarbeitern der betroffenen Abteilungen, die bei diesen Witterungsverhältnissen bzw. Schneefällen im Dauereinsatz für die Bevölkerung stehen. Wassermann berichtete auch von der erfolgten Konjunkturkonferenz, welche erstmals auf Stadtebene mit der Wirtschaftskammer Kärnten abgehalten wurde und zum konstruktiven Austausch zwischen Politik und Wirtschaft dient.

Reformen in der Personalpolitik notwendig

Zum Thema Personalentscheidungen im Freiheitlichen Gemeinderatsklub erwähnte Klubobmann Dr. Andreas Skorianz, dass an den Gerüchten einer Spaltung im Freiheitlichen Klub nichts wahr wäre, im Gegenteil, es gäbe einen festen Zusammenhalt und ein konstruktives Arbeiten für die Stadt Klagenfurt. Skorianz verwies noch darauf, dass es höchst an der Zeit wäre Reformen in der Personalpolitik im Magistrat Klagenfurt anzugehen, anstatt darüber zu diskutieren die Vertragsbedienstetenordnung abzuändern, um über das Pensionsalter von 65 Jahren hinaus arbeiten zu können. „Das in den letzten Jahren ohnehin explodierende Personalbudget fällt in die Verantwortlichkeit des Personalreferenten, welcher dieses besser abgeben sollte“, betont Skorianz.