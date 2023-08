1,6 Kilometer

Ab Donnerstag: Villach spurt wieder Langlauf-Loipen in der Stadt

Villach - Die aktuellen Schneeverhältnisse machen es möglich: Am Donnerstag wird die Stadt Villach die beliebten Stadt-Loipen am Wasenboden und in Gratschach wieder spuren. Damit stehen an beiden Standorten Loipen sowohl für den klassischen Stil als auch für Skating zur Verfügung.

von Alina Gursch