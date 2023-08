Personalmangel LKH Graz kann nicht alle Patienten auf­nehmen Graz - Die Lage im Grazer LKH spitzt sich weiter zu: Im Zuge einer Online-Konferenz wurden die 7.000 Mitarbeiter am heutigen Dienstagnachmittag über die aktuellen Probleme informiert. Demnach soll der Personalmangel dem Grazer Uniklinikum sehr zu schaffen machen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (70 Wörter) © 5min.at

Wie die “Krone” berichtet, können nicht alle Patienten versorgt werden. Viele Kranke werden daher an andere Krankenhäuser übermittelt. Selbst wenn Patienten in der Grazer Uniklinik behandelt werden, müssen sie bei Operationen mit langen Wartezeiten rechnen. Mit Stand 11. Jänner sollen allein am LKH Graz 200 Pflegekräfte fehlen. Aus diesem Grund habe man auch bereits 247 Betten gesperrt. Laut Prognosen soll sich die aktuelle Lage erst im Jahr 2026 entspannen.