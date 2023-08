In Parkhaus Auto­scheibe komplett zerstört: Klagen­furter sucht nach Hinweisen Klagenfurt - Als ein Klagenfurter heute morgen zurück in ein Parkhaus kehrte, traute er seinen Augen nicht. Die komplette Heckscheibe seines Autos wurde mutmaßlich eingeschlagen. Nun bittet er um Hilfe. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (141 Wörter) © Montage: Leser/ Pixabay/Hans Artikel zum Thema Böse Überraschung für Villacherin: Dieb schlug Auto­scheibe auf Schulparkplatz ein

Der Autobesitzer stellte am Freitag, dem 20. Jänner um 19.45 Uhr, sein Auto in einer Parkgarage bei der Messe Klagenfurt ab. Heute, am 24. Jänner um 6.30 Uhr, traf ihn der Schlag, als er sein Auto mit zerstörter Heckscheibe auffand. Erst vor kurzem berichteten wir über einen ähnlichen Vorfall in Villach. Ob diese Fälle im Zusammenhang stehen, ist noch nicht bekannt.

© Leser

Anzeige gegen Unbekannt

Es wurden keine Wertgegenstände aus dem Auto entwendet. Eine Anzeige gegen Unbekannt liegt bereits bei der Polizei vor. Doch nun bittet der Leser um Hilfe: “Leider gibt es in dem Parkhaus keine Überwachungskameras. Ich hoffe, dass jemandem vielleicht etwas aufgefallen ist.” Zu dem Zeitpunkt des Geschehens fand auch die Agrarmesse statt. “Ich habe mein Auto rückwärts eingeparkt, vielleicht hat jemand etwas raufgeschmissen oder die Scheibe absichtlich eingeschlagen”, erzählt der Leser gegenüber 5-Minuten.

© Leser