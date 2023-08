"Aushängeschild der Steiermark" "Nightrace": Ski-Spektakel auf der Planai findet heute statt Steiermark - Die Schladminger Planai wird heute zum 26. Mal Schauplatz des legendären “Nightrace”sein. Heute Nachmittag gab es dann noch einen Empfang zum heutigen Spektakel. Landeshauptmann Christopher Drexler bedankte sich im Zuge dessen bei allen Einsatzkräften und Organisatoren. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (243 Wörter) © Martin Huber Artikel zum Thema "Sportliche" Heraus­forderung für Polizei: 40.000 Fans beim Night­race erwartet50.000 Besucher erwartet: Flutlicht-Rennen in Schladming bringen Millionen­umsätze

Am Dienstag, dem 24. Jänner, fand der traditionelle Empfang im Vorfeld des Nightrace auf der Schafalm statt. Zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft nutzen die Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch. Große Aufregung herrscht bereits, denn immerhin findet heute Abend das Spektakel auf der Schladminger Planai statt.

“Aushängeschild der Steiermark”

“Das Nightrace ist ein Aushängeschild der Steiermark. Bei diesem Sportfest werden die spektakulären Bilder aus unserem Bundesland nach ganz Österreich und weit darüber hinaus transportiert. Sie sind eine bedeutende Werbung für die Schönheit, die Gastfreundschaft und die vielen Vorzüge unseres Bundeslandes”, so Landeshauptmann Christopher Drexler im Zuge einer Rede beim Empfang. Das Comeback des Nightraces wird heuer mit einem Nacht-Risentorlauf abgerundet. “Im ganzen Stadtgebiet von Schladming fühlt es sich dieser Tage an wie ein Heimkommen der Schi-Fans”, sagt Drexler.

Staatsminister Thomas Schmidt, LR Stefan Schnöll, LR Juliane Bogner-Strauß, LH Christopher Drexler, Botschafterin Victoria Kennedy, BM Martin Kocher, LR Eibinger-Miedl, LR Amon vor der Schafalm © Land Steiermark LH Christopher Drexler dankt den Einsatzorganisationen für ihre Unterstützung. © Land Steiermark © Land Steiermark

Danke an Einsatzkräfte und Organisatoren

Landeshauptmann Christopher Drexler hat am Vormittag Vertreter der Einsatzkräfte – des Roten Kreuzes, der Bergrettung sowie der Freiwilligen Feuerwehr Schladming – getroffen sowie die Polizeiinspektion Schladming besucht und hat sich für die Arbeit und den Einsatz rund um das Nightrace bedankt: “Ich möchte allen Einsatzkräften meinen großen Dank aussprechen, die hier in Schladming für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Durch den zusätzlichen Riesentorlauf am Mittwoch sind sie doppelt gefordert. Vielen Dank für diesen großartigen Einsatz. Ich möchte mich aber auch ganz herzlich bei allen bedanken, die an der Organisation mitwirken.”