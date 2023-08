Reifen auf LKW geschleudert Unfall: Bus verlor während der Fahrt zwei Reifen Völkermarkt/Wolfsberg - Am Dienstagnachmittag fuhr ein 44-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt mit einem Omnibus auf der B70. Zur gleichen Zeit kam ihm ein 54-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg in einem LKW entgegen. Dann passierte das Unglück. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (61 Wörter) © LPD

Aus bisher unbekannter Ursache lösten sich zwei Radmuttern am linken Zwillingsreifen des Busses, wodurch sich ein Reifen löste und gegen die linke Seite des entgegenkommenden LKW prallte. Ein zweiter Reifen löste sich ebenfalls und wurde in einen Straßengraben geschleudert. Daraufhin kam der Omnibus auf der Hinterachse zu Stillstand. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.