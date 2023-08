In der ATV-Sendung "Alles Liebe" Klagenfurter (41) sucht große Liebe: "Sie soll aussehen wie Barbara Karlich" Klagenfurt - Jeden Mittwoch läuft momentan auf ATV die Show "Alles Liebe". Österreichische Singles machen sich in der Sendung auf der Suche nach einem Partner. Mit dabei bei "Alles Liebe" ist auch der 41-jährige Klagenfurt Michael. Er ist Tischler und hat schon viele Luxusyachten eingerichtet. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (157 Wörter) © ATV

Michael, 41 Jahre alt, sucht in der ATV-Sendung “Alles Liebe” momentan seine Traumfrau: “Ich will diese große Liebe kennenlernen und ich will diese große Liebe in meiner Residenz verwöhnen.” Der Romantiker träumt von einer Frau, die aussieht wie Barbara Karlich und Stil hat – denn er kennt viele Promis, wie Richard Lugner, mit denen er sich immer wieder trifft. Michael hat als Tischler schon zahlreiche Luxusyachten eingerichtet und war so auch schon auf der ganzen Welt.

Unter 50, sportlich und Nichtraucherin: Das ist Michaels Traumfrau

Erst vor wenigen Monaten trennte er sich von seiner Freundin. Seine neue Partnerin soll auch seine Freizeitpartnerin sein, die mit ihm bei einem Glas Champagner den Sonnenuntergang am Wörthersee genießt. Michaels Traumfrau soll treu, sportlich und maximal 50 Jahre alt sein. Außerdem soll sie keine Kinder haben, nicht dick sein und auch nicht rauchen. Wir wünschen Michael viel Glück bei der Suche nach der großen Liebe.