Vor 24 Jahren

18 Kinder verloren ihr Leben: Bus­unglück in Deutschlands­berg jährt sich

Deutschlandsberg - Ganz Österreich trauerte nach dem tragischen Busunglück in Trahütten. Am 24. Jänner 1999, also vor genau 24 Jahren, verunfallte ein Bus mit Kindern aus Ungarn. Sie befanden sich auf der Rückfahrt nach einem Skiausflug, als es zur Tragödie kam. 18 Kinder verloren dabei ihr Leben.

