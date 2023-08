Betrug Kind in finanzieller Not: Kärntner Ehepaar fiel auf Tochter-Trick herein Feldkirchen - Bisher unbekannte Täter kontaktierten über einen Messenger Dienst am 23. Jänner 2023 eine Frau aus dem Bezirk Feldkirchen und gaben sich als ihre Tochter aus. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (48 Wörter) © Pexels / Marcus Aurelius

Durch die „Tochter-Trick“ Betrugsmasche wurde der Frau vorgespielt, dass sich ihre Tochter in einer finanziellen Notlage befindet. Die Frau übermittelte die Nachricht an ihren Ehemann. Im Glauben seiner Tochter zu helfen, tätigte der 60-jährige Zahlungen in der Höhe von mehreren tausend Euro an unterschiedliche Konten.