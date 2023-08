Schade 6:4 - VSV verliert Auswärts­spiel in Wien Villach - Am Dienstagabend waren die Adler in Wien zu Gast. Nach einem spannenden Spiel musste sich der VSV leider mit 6:4 geschlagen geben. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (67 Wörter) SYMBOLFOTO © VSV / Krammer

Nach fünf Heimsiegen in Serie gastierten die Adler am Dienstabend in Wien. Leider hielt die blaue Glückssträhne nicht weiter an. Der VSV musste sich mit einem Endstand von 6:4 gegen die Vienna Capitals geschlagen geben. Einen Überblick der Match-Highlights findest du hier:

2. Drittel

3. Drittel