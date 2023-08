Ein Todesopfer gab es bereits

Gefährliches Unter­fangen: "Katastrophen-Sightseeing ist kein Spaß"

Kärnten - Während so viele nach den Unwettern um ihre Existenz bangen, begeben sich andere mutwillig in Gefahr. In den Sozialen Medien kann man beobachten, wie Menschen im Hochwassergebiet spazieren, neben Vermurungen posieren und gar auf den überfluteten ...