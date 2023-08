Räumung bis Ende Juni Volx­haus-Vertrag ge­kündigt: "Wir brauchen eine neue Location" Klagenfurt - Paukenschlag! Ende des Jahres 2022 kündigte die KPÖ Kärnten den Vertrag mit dem Verein "Veranstaltungs- und Kulturzentrum VolXhaus Klagenfurt". Die Räumlichkeiten am Südbahngürtel sollen bis Ende Juni 2023 geräumt werden. Nun ist man auf der Suche nach einer neuen Location. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (247 Wörter) © 5min.at

Großes Entsetzen herrscht beim Verein “Veranstaltungs- und Kulturzentrum VolXhaus Klagenfurt”. Seit Jahren finden in den Räumlichkeiten am Südbahngürtel verschiedene Events statt. Damit ist nun allerdings Schluss. Wie der Verein auf Facebook am Dienstag, dem 24. Jänner, mitteilte, wurde der Nutzungsvertrag für die Location seitens der KPÖ Kärnten Ende des Jahres 2022 gekündigt. “Mit 30. Juni 2023 muss unser gemeinnütziger Verein den Saal geräumt haben”, heißt es.

Letztes Event Ende April

Allerdings ist der Veranstaltungskalender für dieses Jahr bereits voll geplant. Das Konzert der “Brokkoli Brothers” am 29. April soll das letzte Event in der Location am Südbahngürtel sein, “damit genug Zeit für einen geregelten Auszug bleibt”. Wie steht es nun um allen weiteren Veranstaltungen? “Der Rest des Jahresprogramms steht auf der Kippe, Künstler*innen, Veranstalter*innen und die Mitglieder des Vereins hängen im luftleeren Raum”, erklärt der Verein.

Neue Location gesucht

Seit Jahren ist der Verein eine Anlaufstelle für Events, “die mit für jedermann leistbarer Vollausstattung dienen kann”. (Das VolXhaus bietet Kulturschaffenden unter anderem Ton- und Lichtkonzepte mit zugehörigen Technikern.) Um auch weiterhin “leistbare Veranstaltungen/Kultur für Alle” in Kärnten zu bieten, sucht der Verein “Veranstaltungs- und Kulturzentrum VolXhaus Klagenfurt” nun nach einer Location. “Feststeht: Wir wollen weitermachen und brauchen eine Location”, so der Verein. Somit startete man nun einen Aufruf: “Ideen für eine neue Location gerne unter [email protected] oder direkt mit Ingo unter 0660 / 767 4 833 am Telefon.”