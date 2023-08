Wir haben nachgeforscht Preise am Etikett & Kassa stimmen nicht über­ein - welcher ist nun der Richtige? Kärnten - Preisschild und Kassa zeigen verschiedene Preise an - aber welcher stimmt nun? Wir haben für euch nachgeforscht. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (181 Wörter) © Pexels / Sam Lion

Immer wieder kommt es vor, dass die Preise an den Preisschildern oder in den Prospekten nicht mit denen an der Kassa übereinstimmen. Dies fiel am Dienstag, dem 24. Jänner, auch einer Kärntnerin auf. Ein Kleidungsstück in einem Kärntner Geschäft kostete laut Preisschild 9,99 Euro. An der Kassa sollte die Frau jedoch 15,99 Euro bezahlen. Doch ist das korrekt? Wir haben nachgeforscht.

“Es gilt immer der Preis der Kassa”

Laut dem “Verein für Konsumenteninformation” (VKI) gilt tatsächlich “immer jener Preis, der an der Kassa bzw. auf der Rechnung angezeigt wird.” Die Preise, die am Preisschild oder im Prospekt angeschrieben werden, sind grundsätzlich unverbindlich. Sollte es sich dabei allerdings um eine vorsätzliche falsche Preisauszeichnung handeln, verstoße dies gegen gesetzliche Vorschriften. Jedem Käufer steht an der Kassa dennoch frei, den Kauf nicht zu vollziehen. Erst dann wird ein Kaufvertrag abgeschlossen. Der VKI rät daher: “Kontrolliere die Preise direkt an der Kassa oder spätestens auf deinem Kassenzettel (noch im Supermarkt).”