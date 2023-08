Hilfreiche Information Einige falsche Vorstellungen, die viele über Bitcoin haben Kärnten - Wenn man Bitcoin besitzt, dann ist es praktisch, wenn man ein paar Dinge beachtet, die einem bei der Nutzung von Bitcoin, aber auch bei der Nutzung von anderen Kryptowährungen, sehr weiterhelfen können. von Carolina Kucher 7 Minuten Lesezeit (855 Wörter)

Ein Großteil der Menschen, die Bitcoin benutzt, hat nur sehr wenig Ahnung davon, was Bitcoin ausmacht. Natürlich ist Kryptowährung ein so komplexes Thema, dass man es schwer voll überblicken kann. Deshalb kann es helfen sich immer wieder über die neusten Entwicklungen im Feld zu informieren. Schauen wir mal auf ein paar Punkten die für Besitzer von Bitcoin interessant sein könnten.

Es gibt eine unendlich hohe Zahl an Bitcoin

In der Struktur von Bitcoin ist es festgelegt, dass es nie mehr als 21 Millionen Bitcoin mehr geben soll. Bitcoin wurden erfunden, damit man eine Art hat der großen Inflation entgegenzuwirken, die durch das Quantitative Easing entstanden ist. Die erste Transaktion von Bitcoin wurde auch auf diese Art gekennzeichnet und es wurde auf das Gelddrucken der Notenbank hingewiesen. Wenn sich also an der Art wie Bitcoin verwendet wird, nicht etwas ändern wird, dann sollte es auch in Zukunft nie mehr als 21 Millionen Bitcoin geben.

Alle Bitcoin sind schon verteilt

Damit Bitcoin funktioniert, ist es notwendig, dass bestimmte Rechnungen durchgeführt werden. Diese Rechnungen sind arbeitsintensiv und man muss dafür Strom aufbringen. Deshalb sind die Orte an denen am meisten Bitcoin gefördert werden oft in recht exotischen Orten, die dadurch konkurrenzfähig werden, dass der Strom an diesen Orten sehr günstig oder sogar kostenlos ist. Ein Ort an dem so Bitcoin gefördert wurden ist der Kosovo, wo die Serben lange Zeit einfach nicht den Strom bezahlten, da sie nicht mit der Besatzung des Landes durch die Kosovaren einverstanden sind. Ein anderes Land, das viele Bitcoin förderte war die Volksrepublik China, denn hier wurde einfach Storm gestohlen oder von Parteimitgliedern umgeleitet. Heute hat sich die Szene des Förderns von Bitcoin wieder verschoben. Die Zahl der Bitcoin, die pro Minute gefördert werden sinkt stetig. Wenn die Höchstzahl von 21 Millionen Bitcoin erreicht ist, dann wird das Fördern von Bitcoin eingestellt werden.

Die Bitcoin werden einem nie ausgehen

Wenn die Höchstzahl von Bitcoin erreicht ist, dann wird es keine weitere Förderung von Bitcoin mehr geben. Dann wird die Förderung von Bitcoin nicht mehr die Motivation sein, die Energie zu investieren, die notwendig ist, um den Proof of Work zu erfüllen. Diese Energie muss aber aufgewandt werden, wenn man weiter das Register für Bitcoin betreiben will. Deshalb wird geplant in Zukunft für die Überweisung von Bitcoin Gebühren zu verlangen. Diese Gebühren werden heute schon von Börsen verlangt.

Bitcoin ist anonym

Es wird oft darüber gesprochen, wie anonym Bitcoin ist. Bitcoin ist aber nicht so anonym wie man denkt. Wenn man Bitcoin bei einer Börse wie handeln will, dann muss man oft seine Identität bestätigen. Das funktioniert durch die Bestätigung der Identität mit bestimmten Diensten über Skype.

Überweisungen mit Bitcoin kosten kein Geld und werden allein durch das Mining realisiert

Wie bereits schon erwähnt hat, wird eine Überweisung mit Bitcoin so durchgeführt, dass man ein wenig Rechnerleistung für die Erstellung des nächsten Registereintrages benötigt. Als Motivation für das Bereitstellen dieser Rechnerleistung wird die neue Erschaffung von Bitcoin geboten. Wenn man allerdings seine Überweisung von Bitcoin schnell erledigen will, dann hilft es, wenn man etwas mehr Gebühren zahlt für die Transaktion, die man durchführen will. Es gibt einige unterschiedliche Systeme, die ein Transaktion günstiger machen, wenn man mehr Zeit investieren will. So kann man ein Bündel an Transaktionen bilden, was ein wenig länger dauern kann. Für diesen Fall werden dann die Kosten niedriger sein als in anderen Fällen. Andererseits kann diese Art von Systemen leicht mit Betrugsplattformen verwechselt werden, die niedrigere Gebühren versprechen. Aus diesem Grund sollten Sie die Website, auf der Sie sich registrieren, immer gründlich recherchieren und versuchen, eine zuverlässige Website wie Bitcoin Loophole zu wählen.

China fördert die Nutzung von Bitcoin

Lange Zeit war Bitcoin sehr stark in chinesischer Hand. 75 % aller Transaktionen wurden um 2020 nach einer Nachforschung von chinesischen Wissenschaftlern in China durchgeführt. Das lag daran, dass man in China sehr günstig Bitcoin fördern konnte. Der enorme Stromverbrauch für diese Arbeit war dabei nach einer Weile ein Problem und die Regierung entscheid sich dazu gegen die Förderung von Bitcoin einzuschreiten. Außerdem kam Bitcoin den Parteibonzen der KP ein wenig suspekt vor, da es den Menschen in China eine Möglichkeit gab, die Kontrolle durch die Zentralregierung zu vermeiden. Solche Möglichkeiten sind aber unter der aktuellen Regierung nicht gewollt und so wurde Bitcoin von 2020 an in China verboten. Das war ein ziemlicher Schock für die Kryptowelt und das sorgte auch für einen Kurssturz.

Es gibt nur ein Bitcoin

Was viel die von Bitcoin reden nicht wissen, dass es immer wieder neue Bitcoin-Versionen gab, die sich von der aktuellen Blockchain abgespalten haben. Gründe hierfür waren Uneinigkeiten über bestimmte technische Eigenschaften der Blockchain und auch Fehler in der Blockchain, die nachträglich behoben werden mussten. Ein Beispiel ist Bitcoin Cash, dass größere Registerblöcke verwendet und auch Bitcoin Gold ist eine sogenannte Fork von Bitcoin.