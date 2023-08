Mach mit! Knacke den Tresor und gewinne: Zahlen erraten und 100 Euro Tank­gutschein gewinnen! St. Veit/Klagenfurt - Die Firma Köppl Gabi aus St. Veit/Klagenfurt hat sich ein besonders cooles Gewinnspiel für alle mit Köpfchen ausgedacht: Wer den 7-stelligen Code errät, darf sich am Ende über 100 Euro Tankgutschein freuen! Jede Woche wird ein Hinweis gepostet und am Ende wird ein Panzerknacker zum Sieger gekürt! Und es geht noch weiter: Auf der Häuslbauermesse wird ebenfalls ein Tresor stehen, der nur darauf wartet, geknackt zu werden! von Carolina Kucher 8 Minuten Lesezeit (1000 Wörter) Werbung © Köppl Gabi

Hinter dem Gewinnspiel steckt übrigens die eiserne Lady Gabi Köppl aus St. Veit. Bereits seit über 17 Jahren kümmern sich ihr Team und sie um die Sicherheit Kärntens. Die Firma Köppl Gabi e.U. bereits am 2. Mai 2005 von Gabi Köppl gegründet. Die Powerfrau ist gebürtige St. Veiterin und beschäftigt mehrere Mitarbeiter an den zwei Standorten St. Veit und Klagenfurt. Die Firma bietet ein wahres All-in-One-Paket zum Thema Schlüsseldienst, Schlosserei und Servicedienst (inklusive sämtliche Reparaturen in Sachen Tür, Tor, Fenster, Zaun) an.

Macht mit beim Gewinnspiel!

Habt ihr schon mal einen Tresor geknackt? Nein? Dann wird’s aber höchste Zeit! JETZT könnt ihr euer Geschick und eure Raffinesse unter Beweis stellen. Dazu müsst ihr einfach nur beim Gewinnspiel von Gabi Köppl mitmachen und euch die Chance auf 100 Euro Tankgutschein nicht entgehen lassen. So funktioniert’s: Ihr müsst den richtigen siebenstelligen Code erraten, einfach diesen Beitrag liken und im Kommentarfeld die richtige Zahlen-Kombi nennen. Ihr könnt gerne einen Komplizen markieren, falls ihr Unterstützung braucht. Einer bzw. eine der Glücklichen, die es schaffen bis zum Ende der Häuslbauermesse am 26. Feber den richtigen Code zu knacken, erhält einen Tankgutschein im Wert von 100 Euro! Einen kleinen Tipp zum Start geben wir euch: Die erste Ziffer ist die NEUN, die letzte die FÜNF. Fehlen also nur noch fünf … Bleibt dran – vielleicht verraten wir noch eine weitere!?

Versuche dein Glück als Panzerknacker auf der Messe!

Gabi Köppl und ihr Team haben einen weiteren Tresor parat, den sie bei der Häuslbauermesse (von 24. bis 26. Feber) in Klagenfurt dabeihaben werden. In Halle 2, bei Stand B08, könnt ihr euch also nochmals als echte Panzerknacker versuchen und eine kleine Überraschung gewinnen! Außerdem gibt es im Rahmen der Messe auch coole Messerabatte und Sonderangebote! “Ich möchte den Kärntnern bei der Messe gerne zeigen, dass wir mehr als nur ein Schlüsseldienst sind! Wir kümmern uns nicht nur um Türen, sondern auch um Tore, Fenster, Zäune und vieles mehr”, betont die Unternehmerin. “Ich freue mich schon auf die Tresorknacker! Von Jung bis Alt, es kann jeder vorbeikommen!”

Zu gewinnen gibt es einen Tankgutschein im Wert von 100 Euro! © Köppl Gabi

Kärnten wird sicher!

Gabi Köppl und ihr Team haben es sich zur Aufgabe gemacht, für eure Sicherheit zu sorgen und mit umfangreichen Dienstleistungen zu überzeugen. “Das Thema Sicherheit wird den Kärntnern immer wichtiger”, bestätigt die Unternehmerin. Die ständigen Berichte über Einbrüche in Kärnten lösen Angst und Sorgen aus. Aber warum ängstlich darauf warten, dass etwas passiert, wenn man sich schon vorher optimal schützen kann. Köppls Team erkennt sofort die Schwächen eines Zutrittssystems und macht Einbrechern das Leben richtig schwer. An wen richtet sich das Angebot der Firma? „Unsere Kunden sind Firmen, Hausverwaltungen, Architekten, Behörden und natürlich viele Privatkunden – wir decken mit unseren Produkten und Leistungen sämtliche Wünsche ab”, sagt Köppl Gabi.

Das können nur Gabi und ihr Team!

Barrierefreie Eingänge sollen eine Zutrittssituation schaffen, die auch im Alter noch benutzbar ist. Rampen und Treppenlifte ermöglichen es auch Rollstuhlfahrern, sich unabhängig zu bewegen. Diese Anforderungen gibt es in privaten, aber ebenso öffentlichen Bereichen. Weiters verkündet Gabi Köppl stolz, dass ihre Firma eine außergewöhnliche Leistung anbietet: “Für die Reparatur und den Bau von Seestiegen besitzen wir sogar ein eigenes Taucherteam – das ist ein Alleinstellungsmerkmal unserer Firma.” Die Taucher arbeiten direkt im Unternehmen. Falls zwischendurch erforderlich, sind sich Gabi Köppl und ihr Team nicht zu schade dafür, auch einmal selbst ins kalte Wasser zu springen. Das nennt sich wagemutiger Einsatz!

Barrierefreie Eingänge sollen eine Zutrittssituation schaffen, die auch im Alter noch benutzbar ist. © Köppl Gabi Rampen und Treppenlifte ermöglichen es auch Rollstuhlfahrern, sich unabhängig zu bewegen. © Köppl Gabi

Teilnahmebedingungen

ACHTUNG:

Sollte keine(r) der Gewinnspielteilnehmer/innen die richtige Lösung haben, gewinnt der- oder diejenige der am nähesten am tatsächlichen Zahlencode liegt. Sollten mehrere Personen die gleichen Zahlencodes abgeben, entscheidet das Los über den oder die Gewinner/in. Vorraussetzung für die Teilnahme ist ein Kommentar mit der Angabe der siebenstelligen Zahlenkombination. Je Kommentar kann nur ein Code angegeben werden.