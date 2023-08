Neue Schwerpunktsetzung für die Zukunft Tag der offenen Tür und neuer Schwer­punkt: Komm an die HTL Lastenstraße! Klagenfurt - Du bist jung, motiviert und auf der Suche nach einer neuen Schule? Dann solltest du dir die HTL1 Lastenstraße mal genauer ansehen! Hier gibt es interessante Schwerpunkte, spannende Angebote für die Schüler und jede Menge Praxisunterricht! Am 28. Jänner kannst du dich beim Tag der offenen Tür selbst überzeugen! von Carolina Kucher 4 Minuten Lesezeit (512 Wörter) Werbung Schüler:innen der HTL1 werden schon jetzt an Geräten für nachhaltige Energiegewinnung ausgebildet. © HTL1 Lastenstraße

HTL-Schüler sind die Zukunft: Die HTL1 Lastenstraße setzt ihren Weg im Zeichen der Nachhaltigkeit und Erneuerbaren Energien fort. Mit kommendem Schuljahr wird ein neuer schulautonomer Ausbildungsschwerpunkt gesetzt, dem ein umfassendes pädagogisches Konzept zu Grunde liegt. „Mit der neuen Schwerpunktsetzung nehmen wir unsere Verantwortung wahr, Technikerinnen und Techniker für eine nachhaltige Zukunft auszubilden. Wir führen seit einigen Jahren großartige Projekte im Zeichen des Umweltschutzes und der Erneuerbaren Energien an der Schule durch. Mit dem neuen Schwerpunkt werden diese Forschungsprojekte auch pädagogisch implementiert und kommen somit direkt der Ausbildung unserer Schülerinnen und Schüler zu gute”, freut sich Direktor Mag. Dr. Michael Archer.

Das Konzept umfasst: Ein neues, abteilungs- und fächerübergreifendes Unterrichtsfach

einschlägigen fachpraktischen Unterricht

Möglichkeit der freiwilligen Spezialausbildung zum/zur „Green:Energy-Ingenieur:in“

Das Ziel der Schwerpunktsetzung ist, zukünftige Ingenieursgenerationen optimal in Umgang, Produktion und Entwicklung von nachhaltigen Energiegewinnungsformen auszubilden. Die Ausbildungsbereiche sind: Photovoltaik

Solarthermie

Biomasse

Bauwerksbegrünung

Holz

Windenergie

E-Mobilität

Wasserkraft

Schüler werden in Projekte eingebunden!

Die HTL1 Lastenstraße liefert hierfür nicht nur hervorragend ausgebildetes Fachpersonal, sondern auch das technische Equipment und die Infrastruktur, die für dieses Vorhaben notwendig sind. Das Dach der Schule und große Teile der Fassade sind in den vergangenen Jahren mit modernen Photovoltaikpaneelen ausgestattet worden. Zwei einschlägige, mehrjährige Forschungsprojekte mit einem Investitionsvolumen von über 3,4 Millionen Euro laufen aktuell. Die Schüler:innen der HTL1 sollen aktiv und direkt an diesen Projekten teilnehmen und auch in Zukunft davon profitieren.

Luftaufnahme der HTL1 Lastenstraße mit Sicht auf die Photovoltaik-Fassade und die Module am Dach. © HTL1 Lastenstraße

Neues Unterrichtsfach und fachpraktische Ausbildung

Ab dem Schuljahr 2023/24 wird der Unterrichtsgegenstand „Ressourcenmanagement und Erneuerbare Energien“ angeboten, welchen in Zukunft alle Schüler:innen der HTL1 abteilungsübergreifend (Maschinenbau, Elektrotechnik, Mechatronik) belegen werden. Auf dem Lehrplan stehen unter anderem: Grundlagen der Holzverarbeitung, Begrünungstechnologie, Photovoltaik und Solarthermie, Planung und Errichtung von (Klein)Kraftwerken und vieles mehr. Auch in den Werkstätten und Labors der Schule werden Inhalte vermittelt. Von der Arbeit an PV-Modulen bis hin zur Holzverarbeitung wird fachpraktisches Wissen unterrichtet.

Neben dem neuen Unterrichtsfach und der einschlägigen fachpraktischen Ausbildung für alle, wird zudem eine freiwillige Zusatzausbildung für besonders engagierte Schüler:innen angeboten. © HTL1 Lastenstraße

Zusatzqualifikationen und Spezialausbildung

Neben dem neuen Unterrichtsfach und der einschlägigen fachpraktischen Ausbildung für alle, wird zudem eine freiwillige Zusatzausbildung für besonders engagierte Schüler:innen angeboten. Mit Abschluss der Matura erhalten die Absolvent:innen ein Zusatz-Zertifikat. Direktor Archer erklärt: „Jene Schüler:innen, welche sich zusätzlich zum schulautonomen Schwerpunkt noch weiter in Sachen nachhaltiger Energiegewinnung vertiefen wollen, haben die Möglichkeit völlig einzigartige Zusatzqualifikationen zu erwerben. Die Ausbildung erfolgt dabei sowohl an der HTL1, als auch an anderen Standorten in Kooperation mit unseren zahlreichen Partnern. Ebenso die Prüfung der Teilgebiete. Dieses System hat sich in der Vergangenheit bereits bei der Ausbildung zum „Landwirtschaftlichen Facharbeiter“ bewährt, den Schüler:innen ebenfalls freiwillig an unserer Schule kostenlos absolvieren können.“

Tag der offenen Tür und Livestream

Am 28. Jänner 2023 haben interessierte Eltern und Schüler:innen die Möglichkeit, sich am Tag der offenen Tür persönlich ein Bild zu machen. Von 10 bis 11 Uhr wird es zudem Informationen zum neuen Ausbildungsschwerpunkt, über alle Abteilungen sowie einen virtuellen Live-Rundgang in den Werkstätten geben. (Livestream über YouTube und die HP: www.htl1-klagenfurt.at erreichbar).