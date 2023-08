Warenneueinkauf auf Null gestellt 200 Dienst­nehmer abgebaut: Sanierungs­­plan von Haus­mann angenommen Kärnten - Der Alpenländische Kreditorenverband gibt bekannt, dass im Insolvenzverfahren A. Hausmann GmbH am heutigen Tag die Sanierungsplantagsatzung stattgefunden hat. Das Unternehmen wurde im Rahmen des Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung, welches am 24. August 2022 eröffnet wurde, fortgeführt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (153 Wörter) © 5min.at

Laut dem Alpenländische Kreditorenverband gibt bekannt wurden insgesamt 749 Forderungen zur Anmeldung gebracht. Die angemeldeten Forderungen betragen 17.940.909,55 Euro, welche im Betrag von 17.521.163,85 Euro anerkannt wurden. Das Unternehmen wurde im Rahmen des Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung, welches am 24. August 2022 eröffnet wurde, fortgeführt, wobei vor allem aufgrund des vorhandenen Warenbestandes ein positives Ergebnis erzielt werden konnte. Der Warenneueinkauf wurde quasi auf Null gestellt.

200 Dienstnehmer abgebaut



Dementsprechend wurden die C & C Filialen (Wiener Neudorf, Klagenfurt, Villach, Salzburg, Graz, Bruck an der Mur) sukzessive bis Mitte Dezember 2022 geschlossen. Erhalten bleiben der Großhandel in Freistadt sowie eine Verwaltungseinheit in Bruck an der Mur. Insgesamt verbleiben nur mehr circa 50 Arbeitsplätze, rund 200 Dienstnehmer wurden daher abgebaut. Der Gläubigerschaft wurde letztlich ein Sanierungsplan angeboten, welcher eine Gesamtquote von 26 % vorsieht, 22,5 % als Barquote sowie weitere 3,5 % binnen 6 Monaten. Dieser Sanierungsplan wurde in der heutigen Tagsatzung von den Gläubigern mit den erforderlichen Mehrheiten angenommen und vom Insolvenzgericht bestätigt.