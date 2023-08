Sachbeschädigung Spur der Ver­wüstung: "Auch mir wurde die Auto­scheibe ein­geschlagen" Kärnten - Nachdem wir am gestrigen Dienstag, dem 24. Jänner, von zwei Fällen einer aufgebrochenen Autoscheibe berichteten, haben sich zwei weitere Leser, die ebenfalls Opfer eines solchen Vorfalls wurden, bei uns gemeldet. von Alina Gursch 2 Minuten Lesezeit (242 Wörter) © Montage: Canva/Leserfoto Artikel zum Thema Auto­scheibe komplett zerstört: Klagen­furter sucht nach HinweisenBöse Überraschung für Villacherin: Dieb schlug Auto­scheibe auf Schulparkplatz ein

Wie berichtet, parkte eine 39-jährige Villacherin ihr Auto am 24. Jänner 2023 um 7.40 Uhr auf dem Parkplatz einer Volksschule in Villach und brachte ihr Kind in den Unterricht. Als sie zum Auto zurückkam, musste die Frau feststellen, dass die Seitenscheibe ihres Autos eingeschlagen war. Außerdem wurde ihre Handtasche aus dem Fahrzeug gestohlen. Der Vorfall wurde bei der Polizei gemeldet. Am selben Tag berichteten wir von einem ähnlichen Fall: Um 6.30 Uhr, kehrte ein Autobesitzer zurück in ein Parkhaus bei der Messe Klagenfurt. Dort hatte er sein Auto am Freitag, dem 20. Jänner, um 19.45 Uhr, geparkt. Sein Auto fand er mit einer komplett zerstörten Heckscheibe auf und meldete dies bei der Polizei. Hier wurden wiederum keine Wertgegenstände entwendet.

© Leser

Böse Überraschung

Auf Instagram meldete sich eine Leserin, der dasselbe widerfahren ist. Ebenfalls am 24. Jänner parkte sie ihr Fahrzeug neben der Messe Klagenfurt. Als sie am 26. Jänner zurückkam, war ihre Heckscheibe eingeschlagen. Eine andere Leserin hatte ihr Auto, am 16. Jänner, in Spittal vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt. Auch sie erlebte am Tag darauf eine böse Überraschung: Ihre Scheibe wurde mutmaßlich eingeschlagen. In diesen beiden Fällen wurden keine Wertgegenstände aus dem Fahrzeug entwendet.

© Leserfoto

Keine Zusammenhänge

“Eine Serie ist uns nicht bekannt. Da es sich hier um unterschiedliche Örtlichkeiten handelt, besteht kein Zusammenhang. Solche Sachbeschädigungen kommen des Öfteren vor”, erklärt Lisa Sandrieser, Inspektorin der Landespolizeidirektion Kärnten, im Gespräch mit 5-Minuten.