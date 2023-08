Auf dem Weg zur Arbeit Tödlicher Ausgang: Lenker verstarb noch an Ort und Stelle Feldkirchen - Heute Morgen ereignete sich ein tragischer Unfall auf der Ossiacher Straße (B94). Ein 52-jähriger Lenker kam dabei ums Leben. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (168 Wörter) SYMBOLFOTO © FF Feldkirchen

Mittwochfrüh, gegen 6.55 Uhr, kam es in Feldkirchen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Lenker befand sich auf dem Weg zur Arbeit. Er wollte vom “Park und Ride Parkplatz” auf die St. Veiter Straße fahren. Vor dem Kreuzungsbereich mit der B94 Ossiacher Straße hielt er kurz an. “In weiterer Folge fuhr er aus ungeklärter Ursache unmittelbar vor einem auf der B94 von links herannahenden PKW, gelenkt von einem 47-jährigen Mann aus dem Bezirk Feldkirchen, in den Kreuzungsbereich ein, wodurch es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam”, berichtet die Polizei.

Verletzungen waren tödlich

Durch die Kollision wurde das Auto des 52-Jährigen in den Straßengraben geschleudert. Zeugen, die den Unfall beobachteten, alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Feldkirchen stand bei dem tragischen Unfall im Einsatz und befreite den mittels Bergeschere eingeklemmten Mann aus dem Auto. Der Lenker erlitt tödliche Verletzungen, sodass er trotz sofortiger medizinischer Versorgung und Reanimation noch an der Unfallstelle verstarb. Der zweitbeteiligte Lenker blieb unverletzt.