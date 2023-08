Kleider machen Leute Aus dem Nähkästchen geplaudert: Ist die Schneiderei ein aussterbendes Handwerk? Graz - Fast- oder Fair-Fashion? Der Trend geht vor allem bei der jungen Generation wieder in Richtung Nachhaltigkeit. Dabei erfreut sich besonders Second-Hand-Ware großer Beliebtheit! Wie sieht es aber mit Kleidungsstücken aus, die nicht ganz sitzen oder bei denen der Reißverschluss klemmt? Müssen diese das Zeitliche segnen oder landen sie bei der Änderungsschneiderei? von Elisa Auer 3 Minuten Lesezeit (410 Wörter) WIR SIND GRAZ © Elisa Auer

Schneider, Schuster und Schmied – Berufe, die wir aus den Märchen kennen. Wie attraktiv aber sind diese Handwerkstätigkeiten noch? Und wie hoch ist die Nachfrage? Im Laufe der Zeit hat sich sowohl der Bedarf als auch der Fokus hinsichtlich bestimmter Berufe, die aus dem alltäglichen Leben kaum wegzudenken waren, verändert. Irgendwo zwischen Fast-Fashion, Online-Shopping und lockenden Black-Friday-Angeboten existiert sie aber auch heute noch – die Änderungsschneiderei.

„Der Bedarf ist weiterhin groß“

Rosa Hofer ist die Inhaberin der Änderungsschneiderei Needles & Pins in der Hans-Sachs-Gasse 12. Seit über 20 Jahren leitet sie das Geschäft in der Grazer Innenstadt, welches sich noch immer großer Nachfrage erfreut. Als die mittlerweile über 50-Jährige 1986 zu lernen begonnen hat, war das Schneiderei-Handwerk besonders für Frauen ein beliebter und vielfach gewählter Beruf. Ihre heutige Kundschaft besteht aus Jung und Alt – alle Generationen sind gleichermaßen vertreten. „Meine älteste Kundin ist sogar 102 Jahre alt“, verrät uns die Schneiderin. Sie begrüßt regelmäßig Stammkunden, die ihre Kleidungsstücke bereits seit Jahren den geschickten Händen der Inhaberin anvertrauen. Aber auch über neue Kunden und Kundinnen darf sich Rosa Hofer freuen, besonders im letzten Quartal fanden viele neue Gesichter ihren Weg in die Änderungsschneiderei.

Von Markenkleidung bis zu günstig produzierter Ware

Es zeigt sich also – das Handwerk erfreut sich auch in Zeiten von Fast-Fashion hoher Nachfrage. Einen Trend konnte die Schneiderin aber in den letzten Jahren beobachten: „Ich merke, dass junge Leute immer mehr Second-Hand kaufen und sich die Kleidungsstücke, wenn sie nicht passen, abändern lassen.“ Bei den abgegebenen Stücken handelt es sich nicht nur um Markenware oder Kleidung aus teurem Material, sondern auch günstige Garderobe schafft es über die Schwelle der Änderungsschneiderei. Die Kosten bleiben jedoch dieselben. „Ich werde oft gefragt, warum die Änderung so teuer ist, obwohl das T-Shirt ja nur von Primark ist. Die Arbeit aber ist immer die gleiche, egal, ob es sich um günstige oder teure Kleidungsstücke handelt“, erklärt die Betreiberin der Änderungsschneiderei. Die häufigsten Korrekturen werden hinsichtlich der Länge vorgenommen: Kürzungen, Bund-Erweiterungen, aber auch Reißverschluss-Reparaturen sind für Rosa Hofer mittlerweile routinierte Tätigkeiten des täglichen Geschäfts.

Die Änderungsschneiderei wird wohl auch künftig nicht so bald aus dem Gewerbe entschwinden. Besonders durch den seit einiger Zeit zu beobachtenden Nachhaltigkeitstrend wollen viele der Wegwerfgesellschaft entgegenwirken und ihre Kleidung länger tragen – durch kleine Änderungen und Reparaturen erstrahlt das Stück in neuem Glanz!