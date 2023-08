Von 28. bis 29. Jänner Fussball: Trainerfortbildung an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt - Über 600 Teilnehmer bei zweitätiger Fortbildung für Kärntens Trainer. Peter Stöger, Walter Kogler und Oliver Lederer sind unter anderem als Referenten mit dabei. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (161 Wörter) SYMBOLFOTO © SYMBOLBILD/Andrés Velandia

Am Samstag, 28. Jänner und Sonntag, 29. Jänner findet nach drei jähriger pandemiebedingter Pause, wieder eine Trainerfortbildung des Kärntner Fußballverbandes für alle Trainer mit ÖFB-D-Diplom, UEFA-C- und B-Diplom ( sowie auch Landesverbandstrainer und Nachwuchsbetreuerlehrgang) an der Universität in Klagenfurt statt. Für beide Tage haben sich insgesamt mehr als 600 Trainer angemeldet.

Große Begeisterung zum Sport

Zum Beginn am Samstag um 8.30 Uhr, werden auch Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Landessportdirektor Arno Arthofer mit dabei sein. Es ist gelungen, ein sehr interessantes Programm mit tollen Vortragenden zu organisieren. Sportmedizinische, sportpsychologische und fußballspezifische Themen werden beleuchtet. Zahlreiche Referenten weden mit von der Partie sein. „Die große Teilnehmerzahl spiegelt für mich die Begeisterung und Leidenschaft der Trainer wider, junge Menschen im Fußballsport auszubilden und zu entwickeln, ihnen aber auch eine Lebensschule und sinnvolle Lebens- und Freizeitgestaltung zu ermöglichen“, freut sich der Präsident des Kärntner Fußballverbandes Klaus Mitterdorfer bereits auf die bevorstehende Fortbildung.