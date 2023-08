Gratulation Nächster WM-Erfolg: Markus Salcher holt Gold in der Abfahrt Klagenfurt/ Espot - Vor ein paar Tagen erst hat der Klagenfurter Markus Salcher bei der Para-WM in Spanien den Super G gewonnen. Nun kann der Sportler einen weiteren Erfolg verzeichnen - Auch in der Abfahrt holte er sich Gold! von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (256 Wörter) © ÖPC/DIENER

Ein großer Tag für Kärntens Sport. Nach dem sensationellen ersten WM-Platz im Super-G hat Markus Salcher heute erneut bei der Para-Ski-WM in Espot/Spanien die Goldmedaille in der Abfahrt bei den stehenden Herren geholt. Für den Kärntner Markus Salcher ist es nach dem ersten Platz im Super-G bei dieser Weltmeisterschaft die zweite Medaille in Espot. Schon 2013 und 2017 holt der Klagenfurter sowohl im Super-G als auch in der Abfahrt den WM-Titel. Somit ist Salcher erneut gefeierter Held bei der Weltmeisterschaft für Para-Sportler. Eine Abfahrt, welche spannender nicht sein konnte. In den ersten beiden Zwischenzeiten lag der Schweizer Robin Cuche noch vorne, jedoch konnte Markus Salcher im Schlussteil überzeugen und holte den Sieg. Insgesamt sind es nun 13 Medaillen bei einer Weltmeisterschaft für den Ausnahmesportler.

Kärnten gratuliert

„Es ist für mich eine große Ehre, einem Klagenfurter Sportler zu solch einem Welterfolg gratulieren zu dürfen. Markus Salcher prägt den Parasport mit Ehrgeiz, Ausdauer und Willenskraft und ist Vorbild für die gesamte Klagenfurter Sportfamilie und darüber hinaus“, so Sportreferent Stadtrat Mag. Franz Petritz. „Ich kann mich an kein Großereignis erinnern, bei dem ich Markus Salcher als Landeshauptmann und Sportreferent nicht zu einer Medaille gratulieren durfte. Das Sportland Kärnten kann stolz sein, Sportlerinnen und Sportler wie ihn zu haben. Sie sind nicht nur in ihren Sportarten international erfolgreich, sondern auch sympathische Botschafter des Sportlandes Kärnten“, sagt Landeshauptmann Peter Kaiser und verweist auf die umfangreiche Medaillensammlung des 31-Jährigen: Sie umfasst nun 14 WM-Medaillen und sieben Paralympics-Medaillen.