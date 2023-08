Bis Freitag Graz99ers-Such­spiel: Puck finden und gratis Tickets abstauben Graz - Auf die Suche, fertig, los: Um in Osterstimmung zu kommen, haben sich die Graz99ers für die Studenten an der TU Graz und der Universität Graz etwas ganz besonderes einfallen lassen. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (96 Wörter) © Pexels/Tima Miroshnichenko

Die Graz99ers sind bereits in Osterstimmung und haben für die Studenten an der der Universität Graz und der TU Graz die Rolle des Osterhasen übernommen. Insgesamt zehn Pucks wurden von dem Eishockeyteam an den Universitäten versteckt. Wer einen Puck findet, kann diesen am Freitag, bei ihrem Spiel gegen HK SŽ Olimpija, an der Abendkasse gegen zwei Gratis-Tickets tauschen. Für alle Studenten die keinen Puck finden, gibt es am Freitag an der Abendkassa ein “Bier-Schnitzelsemmel-Ticket-Paket” um 20 Euro.