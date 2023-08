Denn erst als es die Eisenbahner am Bahnsteig und die Spatzen schon vom Dach pfiffen, verlautbarten die ÖBB nach tagelangen Nachforschungen die Unfallursache, dass ein Signal überfahren wurde. „In der Zeit standen wir alle unter Verdacht Mist gebaut zu haben. Fahrdienstleiter wurden verdächtigt, eine Weiche oder Signal falsch gestellt zu haben. Wir haben in der Zeit darunter gelitten, falsch verdächtigt worden zu sein“, klagt ein Bahnbeamter 5 Minuten.

Sekundenschlaf?

Jetzt wird darüber spekuliert, ob denn der deutsche Lokführer gar am Führerstand eingenickt sei. „Wenn, kann es nur ein Sekundenschlaf gewesen sein“, so ein Experte. Als der Zug das Vorsignal passierte, habe der Lokführer noch gut reagiert und die Geschwindigkeit unter 50 Stundenkilometer reduziert. Als er das Signal überfuhr reagierte das System und leitete eine Schnellbremsung ein, aber der Bremsweg reichte nicht aus, sodass der Zug dem Gegenzug in die Flanke fuhr. „Als wir dann den Lokführer aus dem Führerstand holten, hat er sofort gesagt, er habe ein auf Rot gestelltes Signal überfahren“, so eine Einsatzkraft zu 5 Minuten. Die Unfallursache stand also, wie 5 Minuten berichtete, sofort fest. Des weiteren stellt sich die Frage, ob eine ausreichende Versicherung besteht, um den Millionenschaden abzudecken.