Schutzzonen werden eingerichtet Mehrere Todes­fälle: Geflügel­pest im Bezirk Leibnitz bestätigt Leibnitz - Am 23. Jänner 2023 meldete der Betreuungstierarzt eines Junghennenbetriebes mit zirka 2600 Tieren der zuständigen Bezirkshauptmannschaft, dass in diesem Bestand vermehrt Todesfälle aufgetreten sind. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (310 Wörter) © Pexels / Pixabay

Der Betrieb liegt in einer Region, die als Gebiet mit stark erhöhtem Geflügelpestrisiko ausgewiesen ist. Um den Verdacht des Vorliegens der Geflügelpest auszuschließen, veranlasste der Amtstierarzt umgehend eine Untersuchung verendeter Hühner an der AGES in Mödling. Heute hat die AGES bei den untersuchten Tieren das Vorliegen einer Infektion mit aviärem Influenzavirus vom Typ A H5N1 bestätigt. Aufgrund des Nachweises der Geflügelpest wurde entsprechend den gesetzlichen Vorgaben die schmerzlose Tötung des Bestands angeordnet sowie eine Schutzzone im Umkreis von drei Kilometern und eine Überwachungszone im Umkreis von zehn Kilometern um den betroffenen Bestand festgelegt. Die getroffenen Maßnahmen können in der Überwachungszone frühestens 30 Tage und in der Schutzzone frühestens 21 Tage nach der Reinigung und Desinfektion des Ausbruchsbetriebs aufgehoben werden.

Schutz- und Überwachungszonen werden eingerichtet

Die Bezirkshauptmannschaften Leibnitz und Südoststeiermark machen diese Zonen sowie die dort geltenden Maßnahmen und Verkehrsbeschränkungen per Sperrverfügung kund. In der Schutzzone befinden sich insgesamt 94 Betriebe mit zirka 24.431 Stück Geflügel und in der Überwachungszone 581 Betriebe mit zirka 60.018 Stück Geflügel. Sämtliche Betriebe der Schutzzone und zehn Prozent der Betriebe in der Überwachungszone müssen in den nächsten Wochen amtstierärztlich kontrolliert werden. Bis zur Aufhebung der Zonen (Überwachungszone frühestens 30 Tage und Schutzzone frühestens 21 Tage nach der Reinigung und Desinfektion des Ausbruchsbetriebs) müssen alle dort befindlichen Geflügelhalter ihre Tiere im Stall halten und dürfen kein Geflügel von außerhalb der Zonen einstallen. Weiters sind strenge Biosicherheitsmaßnahmen zu beachten (u.a. Kleidung- und Schuhwechsel vor dem Betreten des Bestandes) und verdächtige Krankheitserscheinungen (vermehrte Todesfälle, starker Legeleistungsverlust) müssen umgehend dem Veterinärreferat der örtlich zuständigen Bezirkshauptmannschaft gemeldet werden. Die Geflügelpest ist eine Tierseuche, eine Gefährdung durch den Genuss von Eiern oder Geflügelfleisch besteht nicht.

Gemeinden in der Schutzzone: Bezirk Leibnitz: Schwarzautal mit den Katastralgemeinden

- Hainsdorf

- Matzelsdorf Sankt Veit in der Südsteiermark mit den Katastralgemeinden

- Hütt

- Labuttendorf

- St. Nikolai ob Draßling

Pol. Bezirk Südoststeiermark: Mettersdorf am Saßbach mit den Katastralgemeinden

- Landorf

- Mettersdorf

- Rannersdorf

- Rohrbach