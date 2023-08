Rettungseinsatz 14-Jähriger wurde am Goldeck von Lawine mit­gerissen Goldeck - Nach einem Lawinenabgang rückten die Bergrettung sowie zwei Notarzthubschrauber, zwei Bergrettungsärzte, Mitarbeiter der Goldeck-Bergbahnen und die alpine Einsatzgruppe der Polizei Spittal an der Drau am Mittwochnachmittag zum Nordosthang des Goldecks. Zwei Schifahrer sind dort verschüttet und schwer verletzt worden. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (119 Wörter) SYMBOLFOTO © KK

Ein 58-jähriger Schifahrer aus dem Bezirk Klagenfurt-Land und ein 14-jähriger Schifahrer aus dem Bezirk Spittal an der Drau waren am Mittwochnachmittag mit ihren Alpinschiern am Nordosthang des Goldecks unterwegs. “Dabei löste sich eine Lawine, riss die beiden Schifahrer mit in Richtung Tal und verschüttete sie zum Teil”, berichtet die Polizei. Mit einem Mobiltelefon gelang es ihnen noch, die Rettungskette in Gang zu setzen.

Schifahrer schwer verletzt

Aufgrund wechselnder Wetterverhältnisse, Nebel und hereinbrechender Dunkelheit wurde in der Folge die Bergrettung sowie zwei Notarzthubschrauber alarmiert. “Die beiden Personen konnten in weiterer Folge mit den Rettungshubschraubern Alpin 1 und RK1 von der Unfallstelle geborgen und mit schweren Verletzungen in das LKH Villach geflogen werden”, so die Einsatzkräfte.