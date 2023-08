Mittwochabend Unfall auf der Turracher Straße: Lenker (74) war alkoholisiert Feldkirchen in Kärnten - Ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich mit der B95 Turracher Straße forderte am Mittwochabend, dem 25. Jänner 2023, zwei Verletzte. Einer der beiden Lenker war alkoholisiert. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (116 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Ein 74-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Feldkirchen fuhr am Mittwochabend auf der Gewerbestraße in Radweg. “Er wollte die bevorrangte B95 Turracher Straße in gerader Richtung überqueren”, erklärt man seitens der Polizei. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem 22-jährigen Autofahrer aus dem Bezirk Klagenfurt-Land, der trotz Vollbremsung eine Kollision mit dem querenden PKW nicht mehr verhindern konnte.

74-Jähriger war alkoholisiert

Durch den Unfall erlitten beide Lenker leichte Verletzungen und wurden nach der medizinischen Erstversorgung von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. “Ein beim 74-jährigen Lenker durchgeführter Alkotest verlief positiv”, so die Polizisten. Die B95 war für die Dauer der Erhebungen und Aufräumungsarbeiten nur einseitig befahrbar.